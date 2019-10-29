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KAYSERİ'nin Develi ilçesinde TIR ile çarpışarak, ikiye bölünen otomobilin sürücüsü Mehmet Solak, hayatını kaybetti.

Kaza, saat 15.00 sıralarında Develi Çevre Yolu'nda meydana geldi. Mehmet Solak yönetimindeki 52 KA 511 plakalı otomobil, Yunus B.'nin kullandığı 06 BB 4405 plakalı TIR ile çarpıştı. Kazanın etkisiyle otomobil ikiye bölünürken, sürücü Mehmet Solak ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık ekipleri Solak'ı, Develi Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Solak, hastanede doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.





KAYSERİ 29 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:32

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