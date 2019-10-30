Başkan Dr. Palancıoğlu, AB Yerel Yönetim Konsey Üyelerine Cumhuriyetin Kuruluşunu anlattı

Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler 37. Genel Kurul toplantısına katılmak üzere Fransa'nın Strazburg şehrinde olan Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu; Türkiye Cumhuriyeti Türkiye Strazburg Başkonsolosunca düzenlenen Cumhuriyetin ilanının 96. Yıldönümü münasebeti ile düzenlenen resepsiyona iştirak etti.

Cumhuriyetin ilanının 96. Yıldönümü münasebeti ile düzenlenen resepsiyonda Avrupalı Meslektaşları ve AB Konsey Üyeleri ile sohbet eden Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, bu sohbetlerde ve ikili görüşmelerde Türkiye’nin ekonomisi, bölgesel yerinin önemi ile Cumhuriyetin kuruluşu hakkında bilgiler verdi.

Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, Türkiye Cumhuriyeti Türkiye Strazburg Başkonsolosu Muzaffer Rami Şaylıman ile bir süre görüşerek Kayseri’ye davet etti ve kendilerine Kayserililerin selamlarını iletti.

KAYSERİ 30 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:33

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