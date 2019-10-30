Kızılay Kayseri Şube Başkanı Şekerci: “Daha büyük bir çınar olmaya çalışacağız”

Türk Kızılay’ı Kayseri Şube Başkanı Şener Şekerci; “Hep beraber daha güçlü, daha büyük bir çınar olmaya çalışacağız” dedi.

Kızılay Haftası etkinlikleri kapsamında Türk Kızılayı Kayseri Şubesi tarafından Atatürk Anıtına çelenk sunuldu. Çelenk sunumu saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla son buldu. Tören sonunda açıklamalarda bulunan Kayseri Şube Başkanı Şener Şekerci, Kızılay’ı daha fazla tanıtmaları gerektiğinin altını çizerek; “Onlar varsa biz varız. Daha çok yardımcı olmaları için Kızılay’ı mümkün olduğunca daha fazla tanıtmamız gerekiyor. Bütün haftamızı buna ayıracağız inşallah. Çeşitli etkinliklerimiz olacak. Hep beraber daha güçlü, daha büyük bir çınar olmaya çalışacağız. Bundan sonra da bunun için çalışmalarımız devam edecek” ifadelerini kullandı.

Şekerci ayrıca hafta boyunca etkinliklerin devam edeceğini belirtti.

KAYSERİ 30 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:33

GÜNEŞ 06:55

ÖĞLE 12:27

İKİNDİ 15:21

AKŞAM 17:48

YATSI 19:06

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.