Traktörden düşüp aracın altında kalan kadın öldü

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KAYSERİ'de eşi Mustafa Demir'in kullandığı traktörden düşerek, aracın altında kalan Elvan Demir (44) hayatını kaybetti.

Kaza, dün akşam Yeşilhisar ilçesi Kovalı Mahallesi'nde meydana geldi. Mustafa ve Elvan Demir çifti, bahçelerinde elma toplamak için yola çıktı. Ancak Mustafa Demir'in kullandığı 38 F 4144 plakalı traktörün yan tarafında oturan Elvan Demir, dengesini kaybedip düştü. Talihsiz kadın traktörün altında kaldı. Mustafa Demir'in ihbarı üzerine gelen sağlık ekipleri, 3 çocuk annesi Elvan Demir'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Jandarma soruşturma başlattı.



KAYSERİ 30 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:33

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