Talas'taki KASKİ yatırımları görüşüldü

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, KASKİ Genel Müdürü Özgür Özdemir ile Talas’ta önümüzdeki dönemde yapılacak yatırımları görüştü.

Talas Belediyesi Başkanlık Toplantı Salonu’nda gerçekleşen toplantıya Talas Belediyesi ile KASKİ Genel Müdürlüğü’nün ilgili yöneticileri de katıldı. Toplantı sonrası kısa bir değerlendirme yapan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Talas’ta yapılacak altyapı yatırımlarının değerlendirildiği verimli bir toplantı gerçekleştirdiklerini ifade ederek, “Şehrimizin en büyük yatırımcı kuruluşu olan KASKİ’nin değerli Genel Müdürü Özgür Özdemir ve yöneticileriyle, Talas’ta yapılacak olan altyapı yatırımlarını değerlendirdik. Biz Talas Belediyesi olarak ilçemizin üst yapı ve sosyal donatı yönünden zenginleşmesi için bütün gayretimizle çalışırken Büyükşehir Belediyesi KASKİ Genel Müdürlüğü de su ve kanalizasyon gibi olmazsa olmaz yatırımlarla ilgili çalışmalar gerçekleştiriyor. Talas hızlı büyüyen ve gelişen bir ilçe. Bunun yanında kırsal mahalle olarak adlandırdığımız yerleşim yerlerimiz yani köylerimiz var. Bunların tamamında hem mevcut yatırımları iyileştiriyoruz hem de geleceğe dönük yatırımları planlıyoruz. Bu açıdan çok verimli bir toplantı oldu" dedi.

KASKİ Genel Müdürü Özgür Özdemir de bütün ilçe belediyeleriyle tek tek görüşerek önümüzdeki dönemin altyapı yatırımlarını planladıklarını ifade etti.

KAYSERİ 30 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:33

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