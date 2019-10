Büyükşehir'den Coşkulu Kutlama

Ölen babasının telefonuna her gün mesaj attı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle Cumhuriyet Konseri düzenledi. Esat Kabaklı’nın katıldığı konseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç da izledi. Başkan Büyükkılıç, Türk milletinin her zaman vatanını için şehit olmaya hazır olduğunu söyledi.

Büyükşehir Belediyesi tarafından Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleştirilen Cumhuriyet Konserine Ünlü Sanatçı Esat Kabaklı katıldı. Büyük ilginin olduğu konserde kahramanlık türküleri ve marşlar seslendiren Esat Kabaklı, böyle güzel bir günde Kayseri’de olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Cumhuriyetiniz kutlu olsun, devletiniz daim olsun, vatanımız sağ olsun, var olsun” diye konuştu.

Konsere Kayseri Valiliği’nin Cumhuriyet Resepsiyonu’ndan sonra katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç da Esat Kabaklı’ya teşekkür ederek çiçek verdi ve izleyicileri selamladı. Cumhuriyet Meydanı’nda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı bir kez daha kutlayan Başkan Büyükkılıç, Türk Milleti’nin her zaman vatanı için şehit olmaya hazır olduğunu belirterek, “Sizler her zaman devletinizin, vatanınızın yanındasınız. Cumhuriyeti en güzel şekilde kutlamak sizlerin hakkı” diye konuştu.

