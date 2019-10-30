İŞKUR İl Müdürü Ahmet Ayçiçek: "İŞKUR işgücü piyasasını analiz ediyor"

İŞKUR Kayseri İl Müdürü Ahmet Ayçiçek; "İşverenlerin en çok talepte bulundukları meslekler ‘Mobilya Döşeme İşçisi, Satış Danışmanı/Uzmanı ve Yatak İmalat İşçisi’dir Açık işlerde en çok aranılan ilk üç beceri Yeterli Mesleki/Teknik Bilgi ve Tecrübe, Fiziki ve Bedensel Yeterlilik ve Takım Çalışması’dır" dedi.

Kayseri Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Ahmet Ayçiçek, il genelinde bin 787 işyerini ziyaret ederek eleman ihtiyaçlarını tespit ettiklerini, piyasanın önde gelen faaliyetlerinin imalat, toptan ve perakende ticaret ve inşaat sektörlerinde yer aldığını söyledi. Ayçiçek açıklamasında; "Kayseri genelinde 20+ istihdamlı işyerlerinin yüzde 14’ünde bin 67 kişilik açık iş olduğu tespit edilmiştir. Açık iş oranı yüzde 1 olarak hesaplanmış ve en yüksek açık iş oranına sahip sektör yüzde 3,5 ile bilgi ve iletişim olmuştur. Açık işi en çok olan işyerleri 778 açık iş sayısıyla İmalat sektörü ve 138 açık iş sayısı ile toptan ve perakende ticaret sektörüdür. İşverenlerin en çok talepte bulundukları meslekler ‘Mobilya Döşeme İşçisi, Satış Danışmanı/Uzmanı ve Yatak İmalat İşçisi’dir Açık işlerde en çok aranılan ilk üç beceri Yeterli Mesleki/Teknik Bilgi ve Tecrübe, Fiziki ve Bedensel Yeterlilik ve Takım Çalışması’dır. İşverenler talep ettikleri açık işleri en çok İŞKUR ve Akrabaeş dost aracılığı ile aramaktadır. Araştırma kapsamındaki 20+ istihdamlı işyerlerinin yüzde 29’unda bin 292 kişinin temininde güçlük çekilmektedir. Eleman temininde en çok güçlük çekilen meslekler Mobilya Döşeme İşçisi, Argon Kaynakçısı (Tığ Kaynakçısı), Satış Danışmanı / Uzmanı, Seramik İmal İşçisi, Terzi, Kaynakçı (Oksijen Ve Elektrik), Makine Bakımcı, Mobilyacı, Pres Tezgâhı Operatörü (Kesim) ve Fırıncı UstasıUnlu Mamuller meslekleridir. Kayseri genelinde 20+ istihdamlı işyerlerinde 5 bin 170 kişilik istihdam artışı beklenmektedir. İşverenler, 2020 yılı Nisan dönemi sonuna kadar istihdamlarının yüzde 4,7 oranında artmasını öngörmektedirler. En fazla istihdam artışı beklenen sektörler ‘İmalat, İnşaat, Toptan ve perakende ticaret, İdari ve destek hizmet faaliyetleri ile Ulaştırma ve depolama faaliyetleridir. Beden İşçisi (İnşaat), Metal Mamuller Montaj İşçisi, Beden İşçisi (Genel) ve Paketleme İşçisi mesleklerinde istihdam artışı beklenirken Isıtma ve Sıhhi Tesisatçı, Şoför (Yolcu Taşıma), Parke ve Bordür Taşı İmal İşçisi ile Çelik Kaynakçısı mesleklerinde istihdam azalışı beklenmektedir" ifadelerini kullandı.

Ayçiçek ayrıca 2019 İşgücü Piyasası Araştırma Raporunun yılsonuna kadar paylaşılması planlandığını da sözlerine ekledi.

KAYSERİ 30 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:33

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