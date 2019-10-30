Abdulkadir Bitigen'e görev Galatasaray-Rizespor maçını yönetecek

Kayseri Bölgesi Süper Lig Hakemi Abdulkadir Bitigen 10.haftanın açılış maçında düdük çalacak.

Süper Lig Cemil Usta sezonunda geride kalan 9.hafta sonunda 4 maçta görev yapan Abdulkadir Bitigen'in beşinci maçına çıkacak. Bitigen bu sezon Galatasaray ve Çaykur Rizespor'un ikinci maçını yönetecek.

Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından yapılan açıklamada haftanın açılış karşılaşmasını Kayseri Bölgesi Hakemi Abdulkadir Bitigen yönetecek. Bitigen'in bu kritik karşılaşmada yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Volkan Ahmet Narinç yapacak. Maçın 4.Hakemi Cihan Aydın.. Bitigen'in düdük çalacağı GalatasarayÇaykur Rizerspor maçında VAR Hakemi Ali Şansalan olurken AVAR Hakemi ise Serkan Olguncan yapacak.

KAYSERİ 30 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:33

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