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‘Eroin bağımlısıyım’ dedi, cezadan kurtulamadı

İHA

Kayseri'de eroin ile yakalanan ve bu suçtan tutuklu yargılandığı mahkemedeki savunmasında '12 yıldır eroin bağımlısıyım, içiciyim' diyen sanığa 13 yıl 1 ay hapis, 27 bin 500 TL adli para cezası verildi.

Kayseri’de eroin ile yakalanan ve bu suçtan tutuklu yargılandığı mahkemedeki savunmasında ’12 yıldır eroin bağımlısıyım, içiciyim’ diyen sanığa 13 yıl 1 ay hapis, 27 bin 500 TL adli para cezası verildi.
Kayseri 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada tutuklu sanık İ.Ş. ile avukatı hazır bulundu.
“12 yıldır eroin bağımlısıyım”
Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü ekiplerince Melikgazi İlçesi TOKİ Demokrasi Mahallesi’nde yapılan operasyon ile yakalanan ve üzerinde eroin ile uyuşturucu haplar ele geçirilen tutuklu sanık İ.Ş., “Ele geçirilen malzemeler ile uyuşturucular bana aitti. 12 yıldır eroin bağımlısıyım. Hassas teraziyi, eroin aldığım kişiler beni kandırmasın diye kullanıyorum. Bazen söyledikleri miktarın altında satıyorlar, o yüzden tartarak alıyorum. Hapları da uyuşturucuyu bırakmak için kullanıyordum. İçiciyim” diye konuştu.
1 tanığın dinlendiği davada mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu tutuklu sanık İ.Ş.’ye ‘uyuşturucu madde ticareti yapma’ suçundan 13 yıl 1 ay hapis, 27 bin 500 TL adli para cezası verdi. Mahkeme, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

KAYSERİ

30 Ekim 2019 Çarşamba

  • İMSAK 05:33
  • GÜNEŞ 06:55
  • ÖĞLE 12:27
  • İKİNDİ 15:21
  • AKŞAM 17:48
  • YATSI 19:06
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