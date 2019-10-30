Eğitime önem, okullara destek

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, eğitime ve geleceğimiz olan öğrencilere verdiği önemi her fırsatta gösteriyor. Sık sık okulları ziyaret eden Başkan Büyükkılıç, bu kez Talas FatmaMustafa Hasçalık okulunda öğrencilerle bir araya geldi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Talas’taki bazı tesislerde yaptığı incelemeler sırasında FatmaMustafa Hasçalık Anaokulu, İlkokul ve Ortaokulu’nu da ziyaret etti. Okul Müdürü Ali Mehmet İsmailoğulları ve idarecilerle birlikte okulu gezen Başkan Büyükkılıç, öncelikle anaokulu öğrencileriyle bir araya geldi. Beslenme saatlerinde öğrencileri ziyaret eden Başkan Büyükkılıç, sağlıklı beslenmenin önemini vurguladı ve öğrencilerle sohbet etti.

Başkan Memduh Büyükkılıç, daha sonra sınıfları ziyaret etti. İngilizce dersindeki öğrencilerle sohbet eden Başkan Büyükkılıç, öğrencilerin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı kutladı. Genç nesillere daha güzel bir gelecek hazırlanması için öğretmenler, veliler ve yöneticilerin gayret gösterdiğini ifade eden Başkan Büyükkılıç, öğrencilerden de aynı gayreti beklediklerini dile getirerek, “Sizlerin bizleri aşmanız ve ülkemizi daha iyi noktalara taşımanız lazım” dedi. Başkan Büyükkılıç, konuşmasında yabancı dilin önemini de vurguladı.

Başkan Memduh Büyükkılıç, bir başka sınıfı ziyaretinde de öğrencilerin daha sosyal olmalarını istedi ve özverinin önemini vurgulayarak değerlerimizden kopmamaları gerektiğini söyledi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç, ziyaretinde öğretmenlerle de bir araya geldi. Geleceğimiz olan çocukların yetiştirilmesine sağladıkları katkı ve gayretlerden dolayı öğretmenlere teşekkür eden Başkan Büyükkılıç, daha iyi eğitim için her talebi karşılamaya hazır olduklarını kaydetti.

Başkan Memduh Büyükkılıç’ın ziyareti sırasında okul bahçesi içerisinde anaokulu öğrencileri için oyun alanı talebinde bulundu. Başkan Büyükkılıç’ın bu konuda destek olacağını belirtmesi üzerine öğrenciler alkışlarla teşekkür etti.

KAYSERİ 30 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:33

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