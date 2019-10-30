Amca çocuklarının muhtarlık kavgasında 5’er yıl hapis

Kayseri’de muhtarlık seçimleri yüzünden amca çocukları arasında çıkan bıçaklı, silahlı kavga ile ilgili davada yargılanan iki kardeş ‘kasten yaralama’ suçundan 5’er yıl hapis cezası aldı.

4 Nisan günü Pınarbaşı ilçesi Tözgün Mahallesi’nde iddiaya göre 31 Mart yerel seçimlerinde muhtar adayı olan C.C. seçimi kaybedince C.C.nin akrabaları T.C.(53) ile ağabeyi Y.C.(53) Melikgazi ilçesi İldem Mahallesi’nde ikamet eden amca çocukları İ.C.(40)’nin evine gittiler. Oy verme meselesi yüzünden İ.C.’nin, C.C.’yi desteklemediği gerekçesiyle aralarında tartışma çıktı. Tartışma silahlı, bıçaklı kavgaya dönüşünce Y.C., kardeşi T.C., İ.C. ve oğlu Ö.C.(17) çeşitli yerlerinden yaralandılar. Olay yerine çağrılan polis ekipleri soruşturma başlatırken, şüphelilerde T.C. ‘öldürmeye teşebbüs’ suçundan tutuklandı. 11 Eylül’de görülen davanın ilk celsesinde suç vasfının değişme ihtimali üzerine tutuklu sanık T.C.’nin tahliye oldu.

Kayseri 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın karar duruşmasında hem sanık hem de şikayetçiler tutuksuz sanıklar T.C.(53), Y.C.(53) ve İ.C.(40) ile avukatlar hazır bulundu.

Tutuklu sanık T.C. konuşmak için amcasının oğlu olan İ.C.’nin evine gittiklerini belirterek, ilk celse savunmasında “Konuşarak anlaşamayacağımızı anladık, oradan ayrılıyorduk. Arkamdan sert bir cisim ile İ.C.’nin oğlu Ö.C. kafama vurdu. Kendime geldiğimde babası ile oğlu, ağabeyim Y.C.’nin üzerine çullanmışlar, canımızı zor kurtardık, ikisinin de elinde bıçak vardı. Ağabeyim nereye nasıl 56 el ateş etti görmedim, ben kavgada ‘vuruldum’ deyince bırakıp gittiler” diye konuştu.

Hem sanık hem de şikayetçi olan koltuk değneği ile duruşmaya gelen tutuksuz sanık Y.C. önceki celse verdiği savunmasında “Ben yüzde 87 bedensel engelliyim, ayakta duramıyorum. Olayda beni kim bıçakladı, kimse beni bıçakladığını kabul etmiyor. Beni kimin bıçakladığını öğrenmek istiyorum. Ben kendimi korumak için silah ile rastgele ateş ettim, ben öldürmek istesem kafasına da sıkabilirdim” demişti.

Karar verileceği uyarısı ile son sözleri sorulan sanıklar, yaşanan olaydan dolayı pişman olduklarını, ‘adam öldürmeye teşebbüs’ suçunu işlemediklerini belirterek, beraatlarını talep ettiler.

Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu tutuksuz sanıklar T.C. ile Y.C.’ye her ne kadar ‘adam öldürmeye teşebbüs’ suçundan dava açılsa da sanıkların ‘kasten yaralama’ suçunu işlediklerine kanaat getirerek, her iki sanığa ‘kasten yaralama’ suçundan ayrı ayrı 5 yıl hapis cezası verildi. Sanıklara ayrıca verilen 1 yıl 6 ay hapis cezası ise 5 yıl ertelendi. Mahkeme, hem sanık hem de şikayetçi olan İ.C.’ye ise meşru müdafaa kapsamında beraat kararı verdi.

KAYSERİ 30 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:33

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