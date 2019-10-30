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Kayseri Spor Lisesi öğrencileri spor salonu istiyor Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut ...

İHA

Kayseri'de spor salonu olmayan ve Mustafa Kemal Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde eğitim veren Spor Lisesi öğrencileri velileri, gerekli altyapısı bulunmayan yerlere belli aralıklarla okulun taşınması dolayısıyla çocukların zor durumda olduğunu söyleyerek yetkililerden çözüm istedi.

Kayseri Spor Lisesi öğrencileri spor salonu istiyor Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin: "Lisesi olmayan bir Spor Lisesinden spor salonu olmayan bir Spor Lisesine doğru gidiş var" "Spor Lisesi şuanda sığıntı ama bundan sonraki gidişi yine sığıntı"

Kayseri'de spor salonu olmayan ve Mustafa Kemal Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde eğitim veren Spor Lisesi öğrencileri velileri, gerekli altyapısı bulunmayan yerlere belli aralıklarla okulun taşınması dolayısıyla çocukların zor durumda olduğunu söyleyerek yetkililerden çözüm istedi.
Mustafa Kemal Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi önünde Spor Lisesi’nin okul aile birliği yönetimi ve velilerle birlikte açıklamalarda bulunan Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin; şehirde bir tane spor lisesi bulunduğunu ve 3 yıldır bu okula uygun yer bulunamadığını söyledi. Spor Lisesi'nin bir sığıntı gibi olduğunu, bir lisede birkaç ay misafir olarak kaldıktan sonra başka yere yerleştirildiğini aktaran Şahin, şimdi okulun Güzel Sanatlar Lisesi'ne taşınması gündemde olduğunu belirtti. Lisesi olmayan spor lisesinden spor salonu olmayan bir spor lisesine doğru bir gidişat olduğunu dile getiren Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, yetkililerden çözüm beklediklerini kaydetti. Şahin; "Spor Lisesi Kayseri’de bir tane. Yıllardır Kayseri’de normal liseler var onlarca, Anadolu liseleri var onlarca, meslek liseleri var onlarca, imam hatip liseleri var onlarca fakat spor lisesi bir tane var. 3 sene önce kurulmuş Kayseri’ye. Fakat 3 senedir bir tek liseye yer bulunamamış. Kayseri’yi yönetenler yüzlerce okul içerisinde arıyorlar, tarıyorlar devletin imkanları içerisinde spor lisesine bir tane yer bulamıyorlar. Spor lisesi açılıyor, bir lisede sığıntı şeklinde 1 buçuk 2 ay misafir kalıyor. Sonra bir okul cumartesi boşalıyor pazartesi oraya yerleşiyorlar. Sonra o okul boşalıyor, burada sığıntı şeklinde devam ediyor. Fakat mevcut okulla spor lisesindeki öğrenciler arasındaki kavgadan dolayı bu sene saçma bir şekilde ikili eğitime geçiyorlar, kavgayı önlemek için çözüm alıyorlar. Spor Lisesi burada şuanda sığıntı ama bundan sonraki gidişi yine sığıntı. Sığıntılıktan kurtarılamıyor Spor Lisesi. Koskoca Kayseri bir spor lisesi bulamamış. Şimdi Güzel Sanatlar Lisesi varmış, o lisenin yerine yeni lise yapılıyormuş başka bir yere, Güzel Sanatlar Lisesi oraya taşınacakmış, onun yerine Spor Lisesi girecekmiş. Şimdi lisesi olmayan bir spor lisesinden spor salonu olmayan bir spor lisesine doğru gidiş var. Kayseri, referans bir şehir olarak, borçsuz belediyeler olarak, sorunsuz bir şehir olarak spor salonu olmayan bir spor lisesine evrilmeyi gayet güzel bir şekilde başarıyorlar. Milli eğitim açıklamalar yapıyor, diyor ki, ‘Yetenek avına çıktık’. Allah aşkına oturun, hiçbir yere çıkmayın. Burada bir yetenek var, sporcular yetenek sınavıyla girdi buraya. Siz, yetenek sınavıyla okul kazanan çocukların yeteneklerini geliştirmesini engelliyorsunuz, spor salonu yapamıyorsunuz, yetenek avına çıkıyorlar. Çıkmayın. Bu şehir yönetenler, yurt dışından gelen futbolcuları Ferrari’ye bindirmek için televizyonlardan para dileniyorlar, fakat spor lisesi yapmaktan acizler. Bir spor lisesi yapmak bu kadar mı zor bu şehir için? Burada birçok çocuk yurtta kalıyor, yurt buraya bir buçuk saatlik mesafede. Elimizde yurdu olan, misafirhanesi olan, spor salonu olanları çürümeye terk ettik, yer arıyoruz biri taşınsa diye. Bu ülkede, ülkenin kaygısını çekecek çok insan var, lütfen önlerini açın" ifadelerini kullandı.
Spor Lisesi Okul Aile Birliği Başkanı Hatice Nalbant ise çocukların antrenmana gidemediğini, şehir dışından gelecek öğrencileri kabul edemediklerinin altını çizerek yaptığı açıklamasında; "Spor salonu olmayan bir okulda çocuklarımız ne yapacak ki? İstemiyoruz öyle bir okul. Çocuk yüzücü, havuz yok, başka alanlara yönelmeye kalkıyor. Antrenmana gidemiyor bizim çocuklarımız. Akşam 6’da okuldan çıktığında kız çocuğu, antrenmana gidemiyor. 19:00’da antrenman başlasa eve gelmesi 23:00’ü buluyor. Bu çocuk ne zaman ders çalışacak? 3 yıldır bize okul bulacaklar. Dışarıdan öğrenci kabul edemedik, yurt sorunu var. Yurt olmadığı için şehir dışından öğrenci kabul etmedik. Bir şey istemiyoruz" diye konuştu.

KAYSERİ

30 Ekim 2019 Çarşamba

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