‘Bir Zamanlar Selçuklu’ sergisi, 200 eserle Türkiye’de toplam 17 bin kilometre gezecek

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

‘Bir Zamanlar Selçuklu’ sergisi, 200 eserle Türkiye’de toplam 17 bin kilometre gezecek

İHA

Geleneksel Anadolu Kültür ve Sanat Akademisi(GAKSA) ve Kültür Varlıkları Genel Müdürlüğü'nün iş birliği ile bir araya getirilen ve 200 parçadan oluşan Selçuklu dönemi eserleriyle Türkiye genelinde düzenlenecek olan 'Bir Zamanlar Selçuklu' sergisinin Kayseri açılışı yapıldı.

‘Bir Zamanlar Selçuklu’ sergisi, 200 eserle Türkiye’de toplam 17 bin kilometre gezecek

Geleneksel Anadolu Kültür ve Sanat Akademisi(GAKSA) ve Kültür Varlıkları Genel Müdürlüğü’nün iş birliği ile bir araya getirilen ve 200 parçadan oluşan Selçuklu dönemi eserleriyle Türkiye genelinde düzenlenecek olan ‘Bir Zamanlar Selçuklu’ sergisinin Kayseri açılışı yapıldı.
Kayseri Kalesi Müzesinde düzenlenen sergi açılışına Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri Kültür ve Turizm İl Müdürü Şükrü Dursun ve GAKSA Yönetim Kurulu Başkanı Işın Fırat katıldı.
Kurdele kesiminden sonra sergiyi gezen ve eserler hakkında bilgiler alan Vali Günaydın, vatandaşların böyle güzel eserlerin bir arada bulunduğu ve sınırlı bir süre burada olan sergiyi kaçırmamaları gerektiğini söyledi.
Hazırlanması 20 yıl süren 200 parça ve toplamda 1 buçuk ton ağırlığında olan eserlerin vatandaşlara geçmişi tekrarlatacağını ve birçok ilde özellikle öğrencilerin yoğun ilgisini gördüğünü söyleyen GAKSA Yönetim Kurulu Başkanı Işın Fırat, “Kültür Bakanlığının himayesinde, Telif Hakları Genel Müdürlüğünün destekleriyle ve Kültür Varlıkları Genel Müdürlüğümüzün talimatları ve yönlendirmeleriyle bu sergi Ahlat’tan başladı. Daha sonra da Van, Kars, Ağrı, Tokat illerimizden devam edip Kayseri’ye geldik. Buradan da Ankara, Konya, Çanakkale, Edirne, Bursa, Eskişehir ve en son da İstanbul’da Topkapı Sarayında bitireceğiz. Anadolu Selçuklu’da yaşamış sultanlar, baniler, hanım sultanlar ve ruhanilerin bulunduğu kitre heykeller Konya Olgunlaşma Enstitüsünün Sultanı Bahreyn koleksiyonundan parçalar, Hüseyin Gürkan Akkuş’un replika şapkaları ve sayın Aynur Atayurt’un menkıbe tasviri, yağlı boya tablolarının içerdiği 200 parçalık bir koleksiyon bu. Bunları Kayseri’de paylaşmak bizlere çok büyük bir onur verdi. Bu eserlerin ArGe çalışması 10 yıl kadar sürdü ve bunu icra etmek, heykelleri yapmak da bir 10 yıl kadar sürdü. Ardından da tek ille başladık sonra da bakanlığımız sahip çıkıp bizi Anadolu Turnesi’ne yolladı. Eserler Alparslan ile başlıyor ama Biruni gibi, İbni Sina, Melikşah gibi eserlerle Büyük Selçuklu’yu da anlatıyoruz diyelim. Bu sergide tüm ecdadımıza imza atanları yaşatmaya çalıştık. Bu güne kadar gençler ve özellikle çocuklar da dahil neredeyse 50 bin öğrenciye ulaştık. Özellikle Sivas’ta günde 3 bin öğrenci geldi neredeyse. Hedefimiz onlara tekrarlatmak ve hatırlatmak. Toplamda 17 bin kilometre yol alacağız ve 1 buçuk tonluk bir malzemeyle yapacağız bunu” dedi.

KAYSERİ

30 Ekim 2019 Çarşamba

  • İMSAK 05:33
  • GÜNEŞ 06:55
  • ÖĞLE 12:27
  • İKİNDİ 15:21
  • AKŞAM 17:48
  • YATSI 19:06
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

OSB Teknik Koleji öğrencilerinden atletizm başarısı
YEREL HABERLER OSB Teknik Koleji öğrencilerinden atletizm başarısı
Zirvede Cumhuriyet coşkusu
YEREL HABERLER Zirvede Cumhuriyet coşkusu
Kayseri Spor Lisesi öğrencileri spor salonu istiyor Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin: "Lisesi olmayan bir Spor Lisesinden spor salonu olmayan bir Spor Lisesine doğru gidiş var" "Spor Lisesi şuanda sığıntı ama bundan sonraki gidişi yine sığıntı"
YEREL HABERLER Kayseri Spor Lisesi öğrencileri spor salonu ...
İş insanının kopan kolu, 12 saatte dikildi
YEREL HABERLER İş insanının kopan kolu, 12 saatte dikildi
Muhtarlık kavgasında ikiz kardeşlere 5'er yıl hapis
YEREL HABERLER Muhtarlık kavgasında ikiz kardeşlere 5'er yıl hapis
Hayata tutunduran ameliyat Hastanın kopan kolu 12 saatlik ameliyat sonrasında yeniden yerine dikildi Kayseri Şehir Hastanesi'nde hayata tutunduran ameliyat Kolu kopan Hüseyin Uğur: "Kopan kolumu adeta kendime naklettiler"
YEREL HABERLER Hayata tutunduran ameliyat Hastanın kopan kolu 12 ...
Atletler 29 Ekim Cumhuriyet Kupası İçin Yarıştı
YEREL HABERLER Atletler 29 Ekim Cumhuriyet Kupası İçin Yarıştı
Amca çocuklarının muhtarlık kavgasında 5’er yıl hapis
YEREL HABERLER Amca çocuklarının muhtarlık kavgasında 5’er yıl hapis
Eğitime önem, okullara destek
YEREL HABERLER Eğitime önem, okullara destek
‘Eroin bağımlısıyım’ dedi, cezadan kurtulamadı
YEREL HABERLER ‘Eroin bağımlısıyım’ dedi, cezadan kurtulamadı
Uyuşturucu sanığına 13 yıl hapis
YEREL HABERLER Uyuşturucu sanığına 13 yıl hapis
Abdulkadir Bitigen'e görev Galatasaray-Rizespor maçını yönetecek
YEREL HABERLER Abdulkadir Bitigen'e görev Galatasaray-Rizespor ...
Motosiklet sepetinde tehlikeli yolculuk
YEREL HABERLER Motosiklet sepetinde tehlikeli yolculuk
Suyun az tüketilmesi ruh sağlığını olumsuz etkiliyor
YEREL HABERLER Suyun az tüketilmesi ruh sağlığını olumsuz etkiliyor
Kayserispor-Fenerbahçe maçını Arda Kardeşler yönetecek
YEREL HABERLER Kayserispor-Fenerbahçe maçını Arda Kardeşler ...
Kayseri Şeker Sivas'ta yem fabrikası ile süt işleme tesisinin de ortağı oluyor
YEREL HABERLER Kayseri Şeker Sivas'ta yem fabrikası ile süt işleme ...
Kayserispor'un yeni teknik direktörü Bülent Uygun oldu
YEREL HABERLER Kayserispor'un yeni teknik direktörü Bülent Uygun ...
Kayserispor'da Bülent Uygun dönemi
YEREL HABERLER Kayserispor'da Bülent Uygun dönemi
Kayseri Karadenizliler Derneği Cumhuriyet'in 96. yılını horon ve kemençe ile kutladı
YEREL HABERLER Kayseri Karadenizliler Derneği Cumhuriyet'in 96. ...
İŞKUR İl Müdürü Ahmet Ayçiçek: "İŞKUR işgücü piyasasını analiz ediyor"
YEREL HABERLER İŞKUR İl Müdürü Ahmet Ayçiçek: "İŞKUR işgücü ...
Büyükşehir'den Coşkulu Kutlama
YEREL HABERLER Büyükşehir'den Coşkulu Kutlama
Talas'taki KASKİ yatırımları görüşüldü
YEREL HABERLER Talas'taki KASKİ yatırımları görüşüldü
Kayseri’de bunalıma giren adam intihar etti
YEREL HABERLER Kayseri’de bunalıma giren adam intihar etti
Traktörden düşüp aracın altında kalan kadın öldü
YEREL HABERLER Traktörden düşüp aracın altında kalan kadın öldü

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X