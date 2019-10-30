OSB Teknik Koleji \u00f6\u011frencileri, Kayseri Gen\u00e7lik ve Spor \u0130l M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc Atletizm \u0130l Temsilcili\u011fi taraf\u0131ndan d\u00fczenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Kupas\u0131 Kros M\u00fcsabakalar\u0131n\u0131 birincilikle bitirdi. OSB Teknik Koleji bu kez de atletizmde kupalar\u0131 toplad\u0131. 29 Ekim Cumhuriyet Bayram\u0131 Etkinlikleri kapsam\u0131nda Kayseri Gen\u00e7lik ve Spor \u0130l M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc Atletizm \u0130l Temsilcili\u011fi taraf\u0131ndan d\u00fczenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Kupas\u0131 Kros M\u00fcsabakalar\u0131 tamamland\u0131. M\u00fcsabakalarda gen\u00e7 sporcular Cumhuriyet Bayram\u0131na yak\u0131\u015f\u0131r bir \u015fekilde m\u00fccadele ederken OSB Teknik Koleji \u00f6\u011frencilerinden Dilan \u00c7ukur\u00e7am 3 bin metre bireyselde; Fatmanur B\u0131y\u0131k, Zehra Karaarslan, Fatma Nur \u015eener ve Yaren Y\u0131ld\u0131z ise tak\u0131m olarak 3 bin metre kros ko\u015fular\u0131n\u0131 birincilikle tamamlad\u0131. Gen\u00e7 sporcular \u201cCumhuriyetin k\u0131zlar\u0131 olarak bu b\u00fcy\u00fck bayramda okulumuzu ba\u015far\u0131l\u0131 bir \u015fekilde temsil etmenin gururunu ya\u015f\u0131yoruz, bize Cumhuriyet miras\u0131n\u0131 b\u0131rakan Mustafa Kemal Atat\u00fcrk\u2019e sonsuz \u015f\u00fckranlar\u0131m\u0131z\u0131 sunar\u0131z\u201d dediler.