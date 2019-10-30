İl Spor Güvenlik Kurulu Toplantısı Yapıldı

İl Spor Güvenlik Kurulu Toplantısı Vali Şehmus Günaydın’ın başkanlığında Valilik Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi.

Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine dair kanun gereğince, kentte spor alanlarında yapılacak spor müsabakalarının güvenliğinin sağlanmasına ilişkin önlemleri gözden geçirmek için bir araya gelinen toplantıda Vali Günaydın, vatandaşların huzur ve güven ortamı içinde gittiği müsabakaları zevkle ve güvenli bir şekilde izlemesinin kendilerinin en önemli önceliklerinden bir tanesi olduğunu belirtti. Vali Günaydın, huzur kenti Kayseri'de yeni sezonun sporun ruhuna yaraşır bir şekilde tamamlanması için ilgili tüm kurumların koordinasyon içerisinde görevlerini titizlikle yerine getirdiklerini belirterek, 2019 2020 sezonu içerisinde yapılacak müsabakalarla ilgili alınması gereken tedbirlerin müsabaka öncesi, esnası ve sonrasını kapsayacak şekilde titizlikle uygulandığını ifade etti.

İl Spor Güvenlik Kurulu Toplantısı, yapılan sunumun ardından gündeminde bulunan maddelerin görüşülüp karara bağlanmasıyla sona erdi.

KAYSERİ 30 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:33

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