Kızılay'dan Vali Günaydın'a ziyaret

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, 29 Ekim4 Kasım Kızılay Haftası münasebetiyle Kızılay Kayseri Şube Başkanı Şener Şekerci ve beraberindeki yöneticileri kabul etti.

Vali Günaydın kabulde yaptığı konuşmada, Kızılay’ın haftasını kutlayarak, Kızılay’ın ülkemiz için çok önemli bir yeri bulunduğunu söyledi. Kızılay'ın ülkemizde ve dünyada insanların en zor anlarında yardımlaşma, dayanışma ve işbirliğini destekleyen kuruluş olduğunu ve milletimizin gurur kaynağı olduğunu ifade eden Vali Günaydın, Kızılay’ın ülkemizin önemli kurumlarından biri olduğunun altını çizdi. Kayseri Kızılay Şubesinin kentte önemli çalışmalara imza attığını kaydeden Vali Günaydın, bundan sonraki çalışmalarında Kızılay Kayseri Şubesine başarılar diledi.

Ziyaret Vali Günaydın ve Kızılay yöneticileri günün anısına hatıra fotoğrafı çektirmesinin ardından sona erdi.

KAYSERİ 30 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:33

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