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Kayserispor eski Başkanı Erol Bedir: "Amasız, ancaksız destek verelim"

İHA

Kayserispor eski Başkanı Erol Bedir: "Amasız, ancaksız destek verelim"

İstikbal Mobilya Kayserispor eski Başkanı Erol Bedir, sarı kırmızılı takıma destek vermek gerektiğini söyledi.
İstikbal Mobilya Kayserispor'daki görevinden istifa eden Başkan Erol Bedir, Fenerbahçe maçı öncesinde sarı kırmızılı takıma destek verilmesi gerektiğini söyledi. Sosyal paylaşım sitesindeki hesabından açıklama yapan eski başkan Erol Bedir, "Bugünkü sıkıntıları görevde olduğum dönemde en az 1015 kez yaşamış ve ağırlıklı olarak şahsi imkanlarını seferber ederek (transferler, lisanslar, transfer tahtasının açılması, ihtarların boşa çıkarılması, FİFA'daki dosyalar, icralar, acil ödemeler, transfer yasağı, antrenman veya maça çıkmama) takımımızın daha büyük sıkıntılara uğramamasını temin etmiştim. Ben ve yönetimdeki arkadaşlarım bu gayretleri gösterirken en büyük moral kaynağımızda büyük taraftarımızdı. Mevcut problemler önceden de vardı, şimdi de var, muhtemelen ileride de olacaktır. Bunları bir kenara bırakıp hep birlikte kenetlenme zamanıdır" dedi.
Eski Başkan Erol Bedir, "Bana da, ilgililere de, taraftara da düşen şey amasız, ancaksız destek olmaktır. Halen görevde olan yönetim en iyi yönetim, hoca en iyi hoca, takım en iyi takımdır anlayışının etrafında kenetlenmeliyiz. Yaşadığımız sportif şanssızlıkların da tekrarlanmamasıyla birlikte başaracağımıza inanmalıyız. Düşünce ve eleştirilerimizi yerizamanı geldiğinde belirtmeliyiz. Olumsuz düşüncelerimizin bugün dillendirilmesinin Kayserispor'umuza hiçbir faydası olmadığını bilmeliyiz. Pazar günü oynayacağımız Fenerbahçe maçının yeni ve olumlu bir başlangıç olmasını diliyorum" paylaşımında bulundu.

KAYSERİ

30 Ekim 2019 Çarşamba

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