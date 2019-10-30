İstikbal Mobilya Kayserispor'un forvet oyuncusu Adebayor, mutluluk dansı yaptı.

Haftalardır yaşanan huzursuzluktan ötürü morali son derece bozuk olan Emmanuel Adebayor, sakatlığının geçmesinin ardından takıma katılmanın mutluluğu içerisinde.

Bu hafta Fenerbahçe ile oynanacak müsabakada formasına kavuşacak olan Emmanuel Adebayor, moral depoluyor. Yıldız golcü, Kayserispor'un tercümanı Yunus ile birlikte yaptığı dans sosyal medyada en çok izlenen videolar arasına girdi.

Emmanuel Adebayor'un mutluluk dansı son derece dikkat çekici idi.

KAYSERİ 30 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:33

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