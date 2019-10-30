Kayseri'de gıda zehirlenmesi şüphesi: 1 ölü

Kayseri’nin Yeşilhisar ilçesinde gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanede tedavi altına alınan 6 kişilik ailenin 5 yaşındaki çocuğu hayatını kaybetti.



Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Kavak Mahallesi'nde ikamet eden Çakır ailesi aniden rahatsızlanınca kendi imkanlarıyla Yeşilhisar Devlet Hastanesine gitti. Saliha Çakır (5), O.Ç., M.Ç., S.Ç., K.Ç. ve Ü.Ç. tedavi altına alındı. Tedavi sonrasında Saliha Çakır, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. İlk belirlemelere göre gıda zehirlenmesi üzerinde durulurken, Saliha Çakır'ın asıl ölüm nedeninin yapılacak otopsinin ardından belirleneceği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

KAYSERİ 30 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:33

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