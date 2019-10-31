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Başkan Büyükkılıç, Talas KAYMEK ve yeni konservatuvarda

İHA

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, belediye bünyesindeki bazı hizmet birimlerini ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Başkan Büyükkılıç, Talas KAYMEK, Talas Sosyal Yaşam Merkezi ve yeni konservatuvar binasını ziyaret etti.

Başkan Büyükkılıç, Talas KAYMEK ve yeni konservatuvarda

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, belediye bünyesindeki bazı hizmet birimlerini ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Başkan Büyükkılıç, Talas KAYMEK, Talas Sosyal Yaşam Merkezi ve yeni konservatuvar binasını ziyaret etti.
Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, incelemelerine Talas Sosyal Yaşam Merkezi ile başladı. Sosyal yaşam merkezindeki spor tesislerini inceleyen Başkan Büyükkılıç, verilen hizmetlerle ilgili bilgi aldı.
Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç, daha sonra Talas KAYMEK ve Konservatuvar binasına geçti. Talas Yolu’ndaki KAYMEK tesislerinde sanat ve mesleki eğitim sınıflarını ziyaret eden Başkan Büyükkılıç, kursiyerlerle sohbet etti. Başkan Memduh Büyükkılıç, aynı binada hizmet vermeye başlayan Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı’nın çalışmalarıyla ilgili de bilgi aldı.

KAYSERİ

31 Ekim 2019 Perşembe

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Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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