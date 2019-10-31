Mili Dansçılar Büyükşehir'de

Türkiye Dans Federasyonu’nun serbest stil dans yarışmasında Türkiye ikincisi olarak Almanya’da ülkemizi temsil etme hakkı kazanan Romeo Dans ve Spor Kulübü öğrencileri Büyükşehir Belediyesi’ni ziyaret ederek Genel Sekreter Hüseyin Beyhan ile görüştüler. Genel Sekreter Hüseyin Beyhan, minik dansçıları kutlayarak başarılarının devam etmesi temennisinde bulundu.

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hüseyin Beyhan, Türkiye ikincisi olan Romeo Dans ve Spor Kulübü öğrencileri, eğitmenleri ve öğrenci velileriyle bir süre görüştü. Kupalarıyla birlikte ziyaret eden öğrencileri tek tek tebrik eden Beyhan, başarılarının devam etmesi temennisinde bulundu. Genel Sekreter Hüseyin Beyhan, Büyükşehir Belediyesi olarak amatör sporlara ve sosyal faaliyetlere ellerinden gelen azami desteği verdiklerini söyledi.

İstanbul’da yapılan yarışmalarda Türkiye ikincisi olan minik dansçılar 1624 Kasım tarihleri arasında Almanya’da yapılacak olan Dünya şampiyonasında ülkemizi temsil ederek milli olma şansı da yakalayacaklar.

KAYSERİ 31 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:33

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