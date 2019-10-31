2020 yatırımları için iki kalem akaryakıt satın alınacak

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, 2020 yılı içerisinde belediye ait hizmet ve iş makinelerinde kullanılmak üzere 2 ayrı kalemden oluşan akaryakıt ürünleri satın alınacağını söyledi.

Yapılacak ihale ile 2 milyon 600 bin litre motorin, 30 bin litre kurşunsuz benzinin ihale ile satın alınacağını belirten Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Akaryakıt ihalesine ilişkin tüm bilgiler ile teknik şartname belediyemizin internet sitesinde yer almaktadır.” dedi.

Hizmet araçlarının yaz aylarında tam kapasite çalıştığını hatta yoğun ve çetin geçen kış aylarında özellikle ağır iş makinelerinin karla mücadelede sürekli hizmet verdiğini hatırlatan Başkan Dr. Palancıoğlu, ihalede alınacak ürünlerin çevre dostu olacağına dikkat çekti.

Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, ihalenin 18 Kasım 2019 Pazartesi günü belediye İhale Salonu’nda yapılacağını söyledi.

KAYSERİ 31 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:33

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