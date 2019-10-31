Kayseri mutfağını dünya tanıyacak

Büyükşehir Belediyesi, Kayseri’nin değerlerini dünyaya tanıtmak için yaptığı çalışmalara bir yenisini daha ekliyor. Kayseri mutfağının tanıtılması için düzenlenen Gastronomi Turizmi Çalıştayı 1617 Kasım tarihleri arasında yapılacak.

Büyükşehir Belediyesi, Kayseri’yi her yönüyle turizm kenti haline getirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Daha önce yapılan Sağlık Turizmi Çalıştayı’nın ardından bu kez Gastronomi Turizmi Çalıştayı yapılacak.

Zengin Kayseri mutfağının dünyaya tanıtılması için gerçekleştirilecek olan çalıştaya dünyaca ünlü yerli ve yabancı şefler de katılacak. 1617 Kasım tarihlerinde yapılacak olan Gastronomi Turizmi Çalıştayı’nda, sucuk ve pastırmayla yapılan yüzlerce lezzetin yanı sıra mantı, yağlama, pöç, fırın ağzı, kurşun aşı, Develi cıvıklısı, çemen, kete, katmer, aside, nevzine, gilaburu suyu gibi lezzetler değerlendirilecek ve bu lezzetleri dünyanın tanıması için yapılması gerekenler ele alınacak.

KAYSERİ 31 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:33

GÜNEŞ 06:56

ÖĞLE 12:27

İKİNDİ 15:20

AKŞAM 17:47

YATSI 19:05

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.