‘Türkiye Erkekler Hafızlık Yarışması’ finali Kayseri'de Başladı

Ölen babasının telefonuna her gün mesaj attı

Türkiye Diyanet İşleri Başkanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı iş birliği ile Türkiye genelinde düzenlediği ‘Türkiye Erkekler Hafızlık Yarışması’ finali Kayseri’de yapıldı.

Ahmet İnci Cami’de düzenlenen yarışmaya Kayseri İl Müftüsü Prof. Dr. Şahin Güven, Diyanet İşleri Başkanlığı Din Eğitimi Genel Müdürü Kadir Dinç ve öğrenciler katıldı. Kur’anı Kerim tilaveti ile başlayan yarışmada 18 yaşın altında olan ve Türkiye genelinden ilk 7’ye giren hafızlık öğrencileri, Türkiye birincisi olmak için jürilerin Kur’anı Kerim’den okuduğu ve devamını istediği kısımları okudular.

Kayseri’de böylesine önemli bir yarışma görmekten çok mutlu olduklarını söyleyen Kayseri İl Müftüsü Prof. Dr. Şahin Güven, “Öncelikle Diyanet İşleri Başkanlığı’nın böylesine önemli bir yarışmanın finalini Kayseri’de yapılmasını uygun görmelerinden dolayı teşekkür ediyorum. Diyanet İşlerimizin önemli faaliyetlerinden birisine ev sahipliği yapmaktan ve Kayserimiz de sizleri misafir etmekten dolayı da mutlu olduğumuzu da belirtmek isterim. Diyanet İşleri Başkanlığımız, Kur’an’a hizmet yolunda ve İslam’a hizmet yolunda birçok faaliyet yürütmekte. Bu faaliyetlerden bir tanesi de ülkemizin dört bir yanında bulunan hafızlık eğitim merkezlerimiz ve Kur’an kurslarımızdır. Kayseri’de 16 adet yatılı Kur’an kursumuzla hizmet vermekteyiz. Özellikle son yıllarda, Proje İmam Hatip Ortaokulları ve Ku’an kurslarımızın iş birliği halinde ve Milli Eğitim Bakanlığımız ile Diyanet İşleri Başkanlığımız iş birliği içerisinde Türkiye’de açılan bu okulların ilkini yine Kayseri’de açmaktan dolayı da mutluyuz. Bundan 4 yıl önce açmış olduğumuz Medine İmam Hatip Ortaokulumuz ve yanındaki Hisarcık Kur’an Kursumuzun meyvelerinden birisini de İnşallah burada ülkemizin dört bir yanından gelen hafızların içerisinde yarışacak olarak görmek, Kayserimiz adına mutluluk ve onur verici. Şunu da unutmayalım buradaki öğrencilerimiz Türkiye genelinde ilk 7’ye giren öğrencilerimiz ve ben bunun için kendilerini tebrik ediyorum. Hepinize saygılar sunuyorum ve yarışmamızın hayırlara vesile olmasını diliyorum” dedi.

Diyanet İşleri Başkanlığı Din Eğitimi Genel Müdürü Kadir Dinç, bu yarışma için atılan her adımın ve masrafın hayırlı ve bereketli olduğunu söyleyerek sözlerine şu şekilde devam etti:

“Böyle güzel bir günde ve böylesine hayırlı bereketli bir faaliyet sebebi ile buradaki mabedi doldurmuş bütün kardeşlerimi selamlıyorum. Peygamber efendimiz, ümmetimin en şereflileri Kur’an’ı taşıyan, hatmetmiş, hafız olan kimselerdir buyuruyor. Dolayısıyla bugün burada ümmetin en şerefli ve hayırlılarını bereketli bir yarışma için toplandıkları anlarına şahit oluyoruz. Pek çok yarışmalar ve etkinlikler yapılıyor ama en hayırlı ve en bereketli yarışma için bugün buradayız. Bu yarışma için atılan her adım ve yapılan her masraf hayırlı ve bereketli adımlar ve harcamalar olarak görülmelidir. Hafız olan kardeşlerimizin arasında düzenlediğimiz yarışmalar yine 18 yaş altı için düzenlenen faaliyetimizdir. Geçen hafta Türkiye Kız Öğrenciler Finali’ni Sakarya’da yapmıştık ve bugün de burada erkek hafızlarımız için Türkiye Finali gerçekleştiriyoruz.”

KAYSERİ 31 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:33

GÜNEŞ 06:56

ÖĞLE 12:27

İKİNDİ 15:20

AKŞAM 17:47

YATSI 19:05

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.