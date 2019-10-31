Başkan Palancıoğlu Strazburg Daimi Temsilcisi Büyükelçi ile görüştü

Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler 37. Genel Kurul toplantısına katılmak üzere Fransa'nın Strazburg şehrinde olan Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu; Türkiye Cumhuriyeti Türkiye Strazburg Daimi Temsilcisi Büyükelçi Kaan Esener ile görüşerek Melikgazi ilçesi hakkında bilgiler verdi.

Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Genel Kurulu’nda Türkiye’yi temsil ederek AB Meclisine tebliğ sunacak olan Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, nezaket amacıyla yapılan ziyarette Büyükelçi Kaan Esener’e Melikgazi ilçesi ile Belediyenin sosyal politika ve kültürel yatırımları hakkında çeşitli bilgiler verdi.

Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, AB Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilcisi Büyükelçi Mehmet Kaan Esener’inde ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Kayserililere selamlarını yolladığını söyledi.

KAYSERİ 31 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:33

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