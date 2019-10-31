Hacılar’da Huzur Ve Güvenlik Toplantısı

Hacılar ilçesinin sorunlarını görüşmek, vatandaşların şikâyet ve önerilerinin ilgili kurumlara iletilmesi amacıyla düzenlenen Ekim ayı muhtarlar toplantısı gerçekleştirildi.

Gürdoğanlar Ortaokulunda gerçekleştirilen toplantıya, Hacılar Kaymakamı Haluk Sezen, İlçe Jandarma Komutanı Muhittin Doğan, Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, İlçe Emniyet Müdürü Halil Yıldız, kurum amirleri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

İlçe genelinde tespit edilen talep, istek ve şikâyetleri, Belediye Başkanı Bilal Özdoğan ile birlikte değerlendiren Kaymakam Haluk Sezen, vatandaşların huzuru ve güvenliği için kurumlar arası koordinasyonu üst seviyede tutarak el birliği ile çalıştıklarını, bu manada düzenli olarak yapılan toplantılar sayesinde vatandaşların istek, talep ve önerilerinin çözüme kavuşturulması için çalıştıklarını ifade etti.

Toplantıda daire amirleri, kurumlar tarafından gerçekleştirilen çalışmalar hakkında bilgi verdi.

KAYSERİ 31 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:33

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