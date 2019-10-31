30 bin DEAŞ’lıyı yöneten zanlı hakkında iddianame hazırlandı

Kayseri polisinin yaptığı başarılı operasyonda yakalanan ve tutuklanan Irak Telafer’in sözde emiri Suphi Huveytli hakkında iddianame hazırlandı.

19 Eylül’de Kayseri Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Ekipleri tarafından DEAŞ terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin tespit edilmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında terör örgütü adına faaliyet yürüttüğü tespit edilen Suphi Huveytli, A.A.Y., A.T. ve R.E isimli Irak uyruklu 4 şüpheli şahsa yönelik akşam saatlerinde eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyon kapsamında 4 şüpheli şahıs da yakalanarak gözaltına alınırken, şahısların ikametlerinde yapılan aramalarda ele geçirilen dijital materyallere el konuldu. Gözaltına alınan Suphi Huveytli isimli şüpheli şahsın Irak/Telafer'in sözde emiri olduğu, DEAŞ terör örgütüne ait silah ve mühimmatlardan sorumlu olarak faaliyet yürüttüğü, ülkemize kaçak yollarla giriş yaptığı tespit edildi. Sorgularının ardından Adliye’ye sevk edilen şüphelilerden Irak/Telafer’in sözde emiri olan Suphi Huveytli çıkarıldığı mahkemece ‘silahlı terör örgütüne üye olma’ suçundan tutuklanırken, A.A.Y., A.T. ve R.E isimli Irak uyruklu 3 şüpheli ise sınır dışı edildi.



Irak/Telafer’in sözde emiri olan Suphi Huveytli hakkında Savcılık iddianameyi hazırladı. İddianamede Haziran ayında Kayseri’deki oğlunun yanına gelen Huveytli’nin 2007 yılında Irak’ta örgüte katıldığı, askeri kamplarında eğitim aldığı ifadelerine yer verildi.



“SİGARA İÇENLERİN PARMAĞINI, HIRSIZLIK YAPANLARIN DA BİLEKLERİNİ KESERDİ”

İddianamede ayrıca bir tanığın, sanık Suphi Huveytli hakkında şok eden ifadelerine yer verildi. Tanık R.E.’nin ifadesinde, “Suphi Huveytli, DEAŞ’a biat etmeyenlerin evlerine baskın düzenleyip, kadın ve çocukları kaçırıp meydana dizerdi. Güzel kadın ve çocukları seçip, geri kalanları da emir verip öldürtüyordu. Bin 500 araç ve 30 bin DEAŞ’lı, Ebu Muhammed kod adlı Suphi Huveytli’nin emri altındaydı ve ondan izinsiz hiç bir iş yapılmazdı. Sigara içenlerin parmağını, hırsızlık yapanların da bileklerini keserdi” dediği iddianameye girdi.

Suphi Huveytli hakkında hazırlanan iddianame 4. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilirken, sanığın önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkması bekleniyor.

KAYSERİ 31 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:33

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