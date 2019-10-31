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1035 gün hak mahrumiyeti alan antrenör konuştu

DHA

KAYSERİ'de, 3 yıl önce oynanan amatör futbol maçının devre arasında futbolcularını tokatladığı ortaya çıkan ve 1035 gün hak mahrumiyeti ve 8 maç resmi müsabakalardan men cezası alan antrenör Halit Kurt, kararı eleştirerek, "Bana verilen ceza haksız, itiraz edeceğim" dedi.
Meysuspor, 2016 2017 futbol sezonunda, Kayseri İdmanyurdu ile karşılaştı. Vali Muammer Güler Stadı'ndaki karşılaşmanın ilk yarısını 3-1 geride tamamlayan Meysuspor'un futbolcularına teknik direktör Halit Kurt, soyunma odasında tepki gösterdi. Kurt, sıralarda oturan futbolcuları tek tek tokatlayıp, hakaret yağdırdı. Soyunma odasındaki şiddetin görüntüleri, 3 yıl sonra ortaya çıktı. Takımdaki bir futbolcu tarafından çekildiği tahmin edilen görüntü, sosyal medyada yayınlandı. Görüntüyü izleyenler, teknik direktör Kurt'a tepki gösterdi.
Kayseri Futbol İl Disiplin Kurulu, görüntülerin ortaya çıkmasından sonra avukat Mustafa Onur Yapar başkanlığında toplandı. Toplantıda hakem, gözlemci, saha komiserleri raporları ve video görüntüleri incelendi. Yapılan inceleme sonunda teknik direktör Kurt'a, 1035 gün hak mahrumiyeti ve 8 maç resmi müsabakalardan men cezası verildi.
İTİRAZ EDECEK
Kararı eleştiren antrenör Halit Kurt, itiraz edeceğini söyledi. Kurt, "Futbol İl Disiplin Kurulu bana bir tebligatta bulundu. Ben de savunmamı yaptım. Kurul toplantısı sonrası bana 1035 gün ve 8 maç ceza verildi. Futbol Müsabaka Talimatı ve Futbol Disiplin Talimatı konusunda bilgiliyimdir. Bana verilen ceza haksız, itiraz edeceğim. Gerekli çalışmaları yapmış bulunmaktayım. İtiraz için 250 TL para yatırılması ve gerekli evraklarla itiraz edilmesi gerekmektedir. Benim bu bedeli ödeyecek gücüm var ancak bana destek amaçlı, görüntülerde yer alan futbolcularım bir araya gelerek bu miktarı kendilerinin ödemek istediklerini söylediler. Onlar ödeyecek" dedi.
"KARARA İTİRAZ EDECEĞİM"
Futbolcularıyla arasında farklı bir bağ bulunduğunu ifade eden Halit Kurt, "Futbolcularımla aramızdaki bağı anlamayan ya da anlamak istemeyenlere duyurmak istiyorum. O görüntülerde soyunma odasındaki futbolcuların böyle bir düşüncede olması beni duygulandırdı. Oyuncuların bu anlamda ve her anlamda yanımda olmalarını herkesin anlamış olması lazım. Futbol Disiplin Kurulu öncesi bana tebliğ edilen evrakta 'Halil Kurt' yazıyordu. Benim adım Halit Kurt. Ben bu kararı istesem kabul etmem. Klavyeye baktığınızda L ve T harflerinin yan yana ya da alt alta olmadıklarını görürsünüz. Siz daha tebliğ edeceğiniz kişinin adını doğru yazmaktan acizsiniz. Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu sekretaryasına seslenmek istiyorum, önce kendilerini eğitmelerini rica ediyorum. Amatör Futbol Disiplin Kurulu'na yapacağım itirazı büyük ihtimalle yarın tamamlamış olurum. Daha sonra bununla ilgili karar verilecek. Orada bulunan avukatların daha tecrübeli olması hasebiyle yeni oluşan İl Disiplin Kurulu'ndan daha sağlıklı karar vereceklerini düşünüyorum. Tabii ki böyle absürt bir karara itiraz edeceğim" şeklinde konuştu.
"TEPKİ DEĞİL OLUMLU DÖNÜŞ VAR"
Halit Kurt, olumlu ya da olumsuz tepki alıp almadığı hakkında sorulan soru üzerine, "Tepki değil de olumlu dönüş diyelim. Benimle uzun süre çalışmış olan ya da hâlâ çalışıyor olan sporcular zaten desteklerini gösteriyorlar. Özellikle benimle hiç çalışmamış, farklı kulüplerde oynayan futbolcuların inanılmaz desteği oldu. O kadar duygulandım ki, ağlamaklı olduğum zamanlar oldu. Bizimle hiç çalışmamış olan çocuk bana karşı yapılan haksızlık için gövdesini ortaya koymuş. Bu haksızlığın nereden geldiğini biliyorum. Beklediğim şeyler var. Önümüzdeki günlerde ben geniş çaplı basın açıklaması yapacağım" yanıtını verdi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Halit Kurt'un açıklamaları
Genel detay

KAYSERİ

31 Ekim 2019 Perşembe

  • İMSAK 05:33
  • GÜNEŞ 06:56
  • ÖĞLE 12:27
  • İKİNDİ 15:20
  • AKŞAM 17:47
  • YATSI 19:05
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