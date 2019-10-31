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Tokat atan teknik direktöre futbolcularından destek Teknik direktörün itiraz için yatıracağı ücreti ...

İHA

Kayseri'de soyunma odasında futbolcularına tokat attığı görüntü ile gündeme gelen ve 1035 gün ile 8 maç ceza alan Teknik Direktör Halit Kurt'a, soyunma odasındaki futbolcularından ve eski futbolcularından destek geldi.
Kayseri'de 3 yıl önce oynanan karşılaşmanın devre arasında, soyunma odasında futbolculara tokat attığı görüntülerle gündeme gelen Teknik Direktör Halit Kurt'a İl Disiplin Kurulu tarafından 1035 gün ve 8 maç ceza verildi. Verilen bu cezaya itiraz edeceğini ifade eden Halit Kurt, "Bu internete düşen video ile alakalı Futbol Federasyonu'ndan gelen yazı sonrasında İl Disiplin Kurulu benden bir savunma istedi. Ben de savunmamı ilk 48 saatlik süre içinde verdim. Konuları belirttim ancak İl Disiplin Kurulu olağanüstü toplanarak bana 1035 gün ve 8 maç olarak cezayı tebliğ ettiler. Ben futbol oyun kuralları, müsabaka talimatları ve disiplin talimatları konusunda iyi bir bilgi donanımına sahibim. Futbol İl Disiplin Kurulu'nun vermiş olduğu karara süresi dahilinde itiraz edeceğim. Hem esas hemde usul yönünden itirazda bulunacağım" diye konuştu.
İtirazın geçerli olabilmesi için 250 TL'lik dekont ücreti yatırılacağını hatırlatan Halit Kurt, "İtirazın geçerli olabilmesi için yatırılması gereken dekont ücreti olan 250 TL'yi, o gün soyunma odasında bulunan oyuncularım topluyor. Oyuncular, 'Hocam bu ücreti sizin adınıza biz toplayacağız, sizin yanınızdayız' dediler, bu hakikaten beni duygulandırdı. Oyuncuların bu anlamda benim yanımda olmaları bile benim açımdan büyük bir önem kazanıyor. Olay sonrasında farklı takımlarda oynamış ancak beni tanıyan bir çok oyuncu da bana destek oldu. Bu videonun gündeme düşmüş olması sosyal medyanın bir popülaritesi, böyle bir video ile sansasyon oluşturmaya, pirim kazanmaya çalışanlar oldu. Karara itiraz edeceğim. Futbol Amatör Disiplin Kurlu'na itirazımı yapacağım" ifadesinde bulundu.
Teknik Direktör Halit Kurt'un, Kayseri'de amatör kümede çalıştırmış olduğu Polbayspor'da oynayan oyuncuları da çektikleri videoda, "Halit hocam çok karakterli ve düzgün bir insandır. Halit hocanın disiplini bu şekildedir. Zamanında biz de tokat yedik, keşke bize vurmasaydı demedik. Onun bu disiplini sayesinde belli yerlere geldik. Biz onu ağabey olarak görüyoruz. Dışarıdaki kötü alışkanlıklardan koruma amaçlı çocukları kendi bünyesinde böyle bir yola girmiştir. İyi niyetle davranmıştır" diyerek destek verdi.

KAYSERİ

31 Ekim 2019 Perşembe

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