Mazeret Kararnamesi ile Kayseri’ye gelen ve giden hakim, savcılar belli oldu

Hakimler ve Savcılar Kurulu Birinci Dairesi'nce yayınlanması beklenen Mazeret Kararnamesi yayınlandı. Bu kararname ile Kayseri’de 2 hakim, 1 savcının yeri değişirken, 3 hakim ise başka illerden Kayseri’ye atandı.

Hakimler Ve Savcılar Kurulu Birinci Dairesi’nin 31/10/2019 tarihli ve 1242 Sayılı Adli Yargı Kararnamesi ile Kayseri’ye gelen ve giden hakim ile savcılar da belli oldu.



KAYSERİ ADLİYESİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Bu kararname kapsamında Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi Üyesi Aysel Durdubaş Ankara Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği’ne, Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi Daire Başkanı Lutfi Türk Kayseri Hakimliği’ne ve Kayseri Cumhuriyet Savcısı Nezafet Salman Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Savcılığı’na görevlendirildi.



KAYSERİ’YE GELENLER

Ayrıca kararname ile birlikte Ankara Hakimi Yıldırım Bayrak Kayseri Hakimliği’ne, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi Üyesi Emrah Apaydın Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi Daire Başkanlığı’na ve Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi Daire Başkanı Onur Yerdelen Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği’ne atandı.

Öte yandan İdari Yargı Kararnamesi ile Kayseri’de herhangi bir atama olmadı.

KAYSERİ 31 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:33

GÜNEŞ 06:56

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YATSI 19:05

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