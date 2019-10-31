Ziraat Türkiye Kupası: Kayserispor: 0 - Bayrampaşa: 0 (İlk yarı)

Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur maçında İstikbal Mobilya Kayserispor, sahasında Bayrampaşa karşılaşıyor. Maçın ilk yarısı 00 eşitlikle sona erdi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
19. dakikada Sefa Etöz'ün ceza alanı dışından vurduğu şutta top kaleci İsmail Çipe'de kaldı.
21. dakikada Aksel, topu solunda bulunan Ntep'e verdi. Ntep'in vuruşunda meşin yuvarlak uzak direk üzerinden dışarı gitti.
45.dakikada Sefa Etöz ceza alanı dışından vurduğu şutta meşin yuvarlak kalenin dışarıya çıktı.
45+2. dakikada Atila sol kanattan xeza sahası içine ortaladı. Ön direkte bulunan Ömer Uzun'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten dışarı gitti.
Stat: Kayseri Kadir Has
Hakemler: Özgüç Türkalp xx Anıl Usta xx Önder Yılmaz xx
İstikbal Mobilya Kayserispor: İsmail Çipe xx, Ramazan Emirhan Civelek xx, Atila Turan xx, Levent Gülen xx, Mert Kula xx, Nurettin Korkmaz xx, Aksel Aktaş xx, Ercan Çifci xx, Adryan Tavares x, PaulGeorges Ntep xx, Ömer Uzun x
Yedekler: Doğan Alemdar, Hasan Hüseyin Acar, Ben Rienstra, Ziya Alkurt, Furkan Polat, Ümran Zambak
Teknik Direktör: Bülent Bölükbaşı
Bayrampaşa: Cengizhan Şarli xx, Ege Atlam xx, Hüseyin Güngör xx, Melih Alcu xx, Mehmet Sefa Etöz xx, Savaş Çakır xx, Hakkı Şimşek xx, İbrahim Can Köse x, Erdem Koçal x, İsmail Erdoğan xx, Muhammed Demirci xx
Yedekler: Sercan Çobanoğlu, Hüseyin Tokmak, Hüseyin Cankut Atasoy, Mehmet Kalkan, Bünyamin Balat, Gürkan Şentürk, Mertcan Aktaş
Teknik Direktör: Ercüment Coşkundere
Sarı kartlar: Paul Georges Ntep (Kayserispor) Muhammed Demirci, İsmail Güngör (Bayrampaşa)
KAYSERİ
31 Ekim 2019 Perşembe
- İMSAK 05:33
- GÜNEŞ 06:56
- ÖĞLE 12:27
- İKİNDİ 15:20
- AKŞAM 17:47
- YATSI 19:05