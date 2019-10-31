Şampiyon Sporculardan Vali Günaydın’a Ziyaret

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu tarafından düzenlenen Futbol Bölge ve Türkiye Şampiyonasında birinci olan Kayseri Aile ve Sosyal Politikalar Gençlik ve Spor Kulübü sporcularını kabul etti.

Vali Günaydın, Özel Sporcular Spor Federasyonu tarafından 1219 Ekim 2019 tarihleri arasında Samsun’da düzenlenen Futbol Bölge ve Türkiye Şampiyonasında birinci olan engelli sporcuları makamında kabul ederek, tebrik etti.

75. Yıl İstikbal Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğünde eğitim gören engelli sporcuların Kayseri’yi başarılı bir şekilde temsil ettiğini kaydeden Vali Günaydın, “ Şampiyonadan birincilik ile dönen sporcularımızı başarılarından dolayı tebrik ediyorum. Kendilerine emek veren yöneticilerine, antrenörlerine teşekkür ediyorum” dedi.

İzmir Efe Zihinsel Bedensel İşitme Engelliler Spor Kulübü ile final müsabakası oynayıp, normal süresi 00 tamamlanan müsabakayı penaltı atışları neticesinde 31 kazanan engelli sporcular, birincilik kupasını aldı.

KAYSERİ 31 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:33

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