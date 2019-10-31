Kayserispor Başkanı Elcuman : Takım olarak tüm konsantremiz Fenerbahçe maçında

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İstikbal Mobilya Kayserispor Başkanı Hamdi Elcuman, Bayrampaşa maçı sonrası yaptığı açıklamada "Maçın skorundan memnunum. Takım olarak tüm konsantremiz Fenerbahçe maçında" dedi.

İstikbal Mobilya Kayserispor Başkanı Hamdi Elcuman, Ziraat Türkiye Kupası 4'ncü tur maçında Bayrampaşa karşısında 2-0 galip geldikleri karşılaşma sonrası değerlendirmelerde bulundu. Elcuman, " Yeni gelen gençleri hocamızın görme imkanı oldu. Tüm konsantremiz Fenerbahçe maçına. Hocamız geldi ve takıma adapte oldu. Fenerbahçe maçının saatini bekliyoruz. Ben takımın oyununa memnunum. İkinnci yarı oyuna giren gençlerimiz Kayserispor'a yakışan bir oyun oynadı. Maddi sıkıntı yaşamayan takım yok. Bunlardan birisi de biziz. Yarın bir miktar daha ödeme yapacağız. Sportif ve mali başarı sağlama gayretindeyiz. Bir anda her şey düzgün olmuyor. Mali sorunları halledeceğiz. Pazar günü taraftarımız stadı yıkacak. Güzel bir oyunla 3 puana ulaşacağız" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Hamdi Elcuman'ın açıklamaları



KAYSERİ 31 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:33

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