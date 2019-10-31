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Ziraat Türkiye Kupası: İM Kayserispor: 2 - Bayrampaşa: 0 (Maç sonucu)

İHA

Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur maçında İstikbal Mobilya Kayserispor, Bayrampaşa'yı ağırladı. Normal süresi golsüz sona eren mücadelenin uzatma dakikalarında rakip fileleri 2 kez havalandıran sarıkırmızılı ekip, 20'lık skorla adını bir üst tura yazdırdı.

Maçtan Dakikalar
56. dakikada sol kanattan Aksel'in ortasında ceza sahası içinde Ömer Uzun soldan serbest atış kullandı. Ömer Uzun kafayı vurdu. Top, uzak direk dibinden auta çıktı.
74. dakikada İsmet'in pasında sağ kanattan ceza sahasına giren İbrahim Can'ın şutunu kaleci İsmail kornere çeldi.
90. dakikada Atila Turan kırmızı kart gördü. 30 saniye önce ilk sarı kartını gören Atila Turan, Mehmet Sefa'ya yaptığı faul sonrasında ikinci sarıdan kırmızı kart ile oyun dışı kaldı.
95. dakikada sol kanattan Nurettin'in ortasında altıpas noktası üzerinde Ümran'ın kafa vuruşu ağlara gitti. 10
117. dakikada sol kanatta topla buluşan Hasan Hüseyin Acar'ın ceza sahasına girip yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelerle buluştu. 20

Stat: Kayseri Kadir Has
Hakemler: Özgüç Türkalp xx Anıl Usta xx Önder Yılmaz xx
İstikbal Mobilya Kayserispor: İsmail Çipe xxx, Ramazan Emirhan Civelek xx, Atila Turan x, Levent Gülen xx, Mert Kula xx, Nurettin Korkmaz xx, Aksel Aktaş xx (Hasan Hüseyin Acar dk. 82 xx), Ercan Çifci xx, Adryan Tavares x (Ümran Zambak dk. 38 xx), PaulGeorges Ntep xx (Furkan Polat dk. 110 x), Ömer Uzun x (Ziya Alkurt dk.82 xx)
Yedekler: Doğan Alemdar, Ben Rienstra, Furkan Polat
Teknik Direktör: Bülent Bölükbaşı
Bayrampaşa: Cengizhan Şarli xx, Ege Atlam xx, Hüseyin Güngör xx, Melih Alcu xx, Mehmet Sefa Etöz x, Savaş Çakır x (Hüseyin Tokmak dk. 98 x), Hakkı Şimşek xx, İbrahim Can Köse xx (Hüseyin Cankut Atasoy dk. 98 x), Erdem Koçal x (Bünyamin Balat dk. 98 x), İsmail Erdoğan xx, Muhammed Demirci xx (Mertcan Aktaş dk. 84 x)
Yedekler: Sercan Çobanoğlu, Mehmet Kalkan, Gürkan Şentürk
Teknik Direktör: Ercüment Coşkundere
Goller: Ümran Zambak (dk. 95), Hasan Hüseyin Acar (dk. 117) (İstikbal Mobilya Kayserispor)
Kırmızı kart: Atila Turan (dk. 90) (Kayserispor)
Sarı kartlar: Ntep, Levent Gülen (Kayserispor) Muhammed Demirci, İsmail Güngör, Mehmet Sefa Etöz (Bayrampaşa)

KAYSERİ

31 Ekim 2019 Perşembe

  • İMSAK 05:33
  • GÜNEŞ 06:56
  • ÖĞLE 12:27
  • İKİNDİ 15:20
  • AKŞAM 17:47
  • YATSI 19:05
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