Kayserispor, Bülent Uygun´u resmen açıkladı

- İstikbal Mobilya Kayserispor, teknik direktör Bülent Uygun ile sezon sonuna kadar anlaşma sağladığını açıkladı.

Kayserispor, Samet Aybaba´nın istifasının ardından yeni teknik direktörünü resmi olarak açıkladı. Sarı-kırmızılı ekip, kulübün sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile Bülent Uygun´u teknik direktörlük görevine getirdiğini duyurdu. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kulübümüz Teknik Direktörlük konusunda Bülent Uygun ile sezon sonuna kadar anlaşma sağlamıştır. #İstikbalMobilyaKayserispor"

Bülent Uygun, Kayserispor´un bugün Ziraat Türkiye Kupası´nda Bayrampaşa´yı 2-0 mağlup ettiği mücadeleyi tribünden takip etti.



KAYSERİ 31 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:33

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