Bülent Bölükbaşı: “Oyuncularımız iyi mücadele etti”

İstikbal Mobilya Kayserispor Sportif Direktörü Bülent Bölükbaşı, Bayrampaşa maçının ardından, "Oyuncularımız iyi mücadele etti" dedi.

Ziraat Türkiye Kupası'nda Kayserispor'un Bayrampaşa'yı 20 mağlup edip tur atladığı maçın ardından Sportif Direktör Bülent Bölükbaşı, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Bölümbaşı, önceliklerinin lig olduğunu vurgulayarak, “İlk devreyi en az hasarla kapatmayı düşünüyoruz. Bugün arkadaşlarımızın hepsi gerçekten iyi mücadele ettiler. İnsan üstü bir mücadele gösterdiler 120 dakika. İçeride zaman zaman sıkıntılar yaşadık ama ona rağmen devam etmeyi kendileri istediler. Benim açımdan çok iyi oldu. Oyuncularımızın isteğini arzusunu görmek, bize vermek istedikleri bir mesajdı. İnşallah ilerleyen zamanda durumumuz rahatlayınca daha iyi olacağız” dedi.

Bölükbaşı, ligde oynayacakları Fenerbahçe maçıyla ilgili olarak ise, “Futbolcuların morali keyfi yerinde. Bizim için ligde her maç zor, Fenerbahçe özelinde değil. Her maçımıza kazanmak için çıkacağız, çıkmak zorundayız. O ateş çemberinden çıkmak için” açıklaması yaptı.

KAYSERİ 31 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:33

GÜNEŞ 06:56

ÖĞLE 12:27

İKİNDİ 15:20

AKŞAM 17:47

YATSI 19:05

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.