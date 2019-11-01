Hak-İş'ten fidan dikimine tam destek

Hakİş Konfederasyonu Kayseri İl Başkanı ve Hizmetİş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Serhat Çelik Tarım ve Orman Bakanlığının "Geleceğe Nefes11 Milyon Fidan" kampanyasına Hakİş Konfederasyonu Kayseri İl Başkanlığı olarak destek vereceklerini açıkladı.

Gerçekleştirilecek kampanya hakkında bilgi veren Çelik şu şekilde devam etti, “Tarım ve Orman Bakanlığının Geleceğe Nefes fidan dikim kampanyası 11 Kasım’da Saat 11.11 de 2023 noktada aynı anda 11 milyon fidan dikilecek. Bakanlığımızın açmış olduğu internet sitesine girerek ( gelecegenefes.com ) kayıt olursanız istediğiniz şehirde adınıza ücretsiz 5 fidan dikimi yapılacak. Daha yeşil bir Türkiye için, 11 milyon ağacı geleceğe miras bırakmak için bizlerde Hakİş ailesi olarak tam destek vereceğiz.”

Sadece ülkemizde 2019 yılında 3 binden fazla hektar ormanın yok olduğunu söyleyen Çelik “Üyelerimize olan sorumluluklarımız kadar yaşadığımız çevreye ve yaşamış olduğumuz şehrimize karşıda sorumluluklarımız var. 2019 yılında sadece ülkemizi de 3 binden fazla hektar ormanımız yok olmuştur. Bu yüzden Hakİş Konfederasyonuna bağlı sendikaların Kayseri’de bulunan şubeleriyle birlikte yapılacak olan programa tam destek vereceğiz.”

KAYSERİ 01 Kasım 2019 Cuma İMSAK 05:34

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