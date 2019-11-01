Kentsel dönüşümde 80 dairenin yapımına başlandı

Hacılar İlçesi’nin vizyon projesi olan Kentsel Dönüşüm Projesi’nde 90 metrekarelik 80 adet dairenin yapım ihalesi gerçekleştirdi. İhaleye Yazı İşleri Müdürü Ahmet Hökelek başkanlık etti.

Hacılar Belediyesi tarafından hayata geçirilen ve ilçenin modernleşmesi yolunda en önemli proje olan Kentsel Dönüşüm Projesi, yapılan plan doğrultusunda devam ediyor. 2023 yılına kadar ilçeye bin 101 modern konutun kazandırılacağı ve bugüne kadar 200 konutun hak sahiplerine tesliminin yapıldığı proje kapsamında 90 metrekarelik 80 daire için yapım ihalesi gerçekleştirildi. Hacılar Belediyesi Meclis Salonunda gerçekleştirilen ihaleye için 10 firma katıldı.

Yaklaşık maliyeti 9 milyon 309 bin 709 TL olan ihaleye katılan 10 firmanın verdiği teklifler şu şekilde;

“Ahmet Taşkıner (Antaş İnşaat) 8 milyon 850 bin TL, Safir Mühendislik 9 milyon 434 bin TL, Çağan İnşaat Ltd. Şti 8 milyon 466 bin TL, Onarı İnşaat Ltd. Şti. 6 milyon 880 bin TL, Çakıroğlu ÇKR İnşaat İş Ortaklığı 9 milyon 888 bin 777 TL, Sungur İnşaat Ltd. Şti. 8 milyon 671 bin 500 TL, Polat Nur İnşaat Ltd. Şti. 7 milyon 946 bin TL, Nejdet Yıldırım 9 milyon 249 bin TL, Mehmet Şahinoğulları İnşaat 7 milyon 347 bin TL, Göker Gözütok Mühendislik 6 milyon 666 bin TL”

İhale komisyonunun kararının ardından 80 dairelik konutların yapımına başlanacak.

KAYSERİ 01 Kasım 2019 Cuma İMSAK 05:34

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