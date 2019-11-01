Başkan Büyükkılıç, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştü

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Ankara'da istişare ve değerlendirme toplantısına katıldı. Başkan Büyükkılıç, toplantı için gittiği Ankara’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile de görüştü.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, AK Parti tarafından Büyükşehir ve il belediye başkanlarının katılımıyla düzenlenen değerlendirme ve istişare toplantısına iştirak etti. AK Parti Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantıya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç, verimli geçen toplantı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan ile de bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Kayserililerin selamını ileten Başkan Memduh Büyükkılıç, bazı projelerle ilgili de bilgi aktardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da Başkan Büyükkılıç ile Kayserililere selamlarını iletti.

KAYSERİ 01 Kasım 2019 Cuma İMSAK 05:34

GÜNEŞ 06:57

ÖĞLE 12:27

İKİNDİ 15:19

AKŞAM 17:46

YATSI 19:04

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.