Kalorifer yakılmasında yetki apartman yönetimlerinin

Özellikle geceleri soğukların başlaması nedeniyle kaloriferlerin ne zaman yakılacağına ilişkin gelen sorular üzerine Büyükşehir Belediyesi tarafından bir açıklama yapıldı. Açıklamada, kaloriferlerin yakılması ile ilgili kararın apartman yönetimlerinde olduğu belirtildi.

Büyükşehir Belediyesi’nden kaloriferlerin yakılmasına dair sorular üzerine yapılan açıklamada İl Mahalli Çevre Kurulu Kararı gereğince merkezi sistem ile ısınan apartman ve sitelerde herhangi bir tarihin beklenmesine gerek olmadığı ifade edildi. Açıklamada, dış ortam sıcaklığının 15 derecenin altında olması halinde kalorifer kazanlarının yanmasının yöneticiler tarafından sağlanması gerektiği dile getirildi.

KAYSERİ 01 Kasım 2019 Cuma İMSAK 05:34

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