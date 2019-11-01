Kayseri'de trafik kazası: 1 ölü

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Kayseri'de meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre Develi ilçesine bağlı Ayvazhacı Mahallesi'nde meydana gelen trafik kazasında, 38 TK 773 plakalı otomobil yolda yürüyen 23 yaşındaki Bayram E.'ye çarptı. Ağır yaralanan Bayram E. kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

Yetkililer, kaza ile ilgili olarak işlem başlatıldığını bildirdi.

KAYSERİ 01 Kasım 2019 Cuma İMSAK 05:34

GÜNEŞ 06:57

ÖĞLE 12:27

İKİNDİ 15:19

AKŞAM 17:46

YATSI 19:04

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