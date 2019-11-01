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İl Temsilcilerine Gönüllülük ve Gönüllü Yönetim Sistemi Eğitimi Verildi

İHA

İl Temsilcilerine Gönüllülük ve Gönüllü Yönetim Sistemi Eğitimi Verildi

Kayseri'de spor federasyonlarına bağlı il temsilcilerine Gönüllülük ve Gönüllü Yönetim Sistemi Eğitimi verildi.
Gençlik ve Spor Bakanlığının 2019 yılını “Gönüllülük Yılı” ilan etmesi nedeniyle Spor Federasyonlarına bağlı il temsilcilerine Uzaktan Eğitim Konferansı ile Gönüllülük ve Gönüllü Yönetim Sistemi Eğitimi verildi. İl Müdürlüğü Ferdi Sporlar Merkezinde Uzaktan Eğitim Konferansı ile yapılan Eğitime İl Müdürü Murat Eskici, Spor Şube Müdürü Yakup Deliktaş ve Spor Federasyonlarına bağlı İl Temsilcileri katıldı.

KAYSERİ

01 Kasım 2019 Cuma

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Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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