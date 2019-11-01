İl Temsilcilerine Gönüllülük ve Gönüllü Yönetim Sistemi Eğitimi Verildi

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Kayseri'de spor federasyonlarına bağlı il temsilcilerine Gönüllülük ve Gönüllü Yönetim Sistemi Eğitimi verildi.

Gençlik ve Spor Bakanlığının 2019 yılını “Gönüllülük Yılı” ilan etmesi nedeniyle Spor Federasyonlarına bağlı il temsilcilerine Uzaktan Eğitim Konferansı ile Gönüllülük ve Gönüllü Yönetim Sistemi Eğitimi verildi. İl Müdürlüğü Ferdi Sporlar Merkezinde Uzaktan Eğitim Konferansı ile yapılan Eğitime İl Müdürü Murat Eskici, Spor Şube Müdürü Yakup Deliktaş ve Spor Federasyonlarına bağlı İl Temsilcileri katıldı.

KAYSERİ 01 Kasım 2019 Cuma İMSAK 05:34

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