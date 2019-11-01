Başkan Büyükkılıç’tan kan bağışı çağrısı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Dr. Memduh Büyükkılıç, 29 Ekim04 Kasım tarihleri arasında kutlanan Kızılay Haftası dolayısıyla Vali Şehmus Günaydın ile birlikte Kızılay Kan Bağış Tırını ziyaret etti. Başkan Büyükkılıç, kan veren vatandaşlara duyarlı davranışlarından dolayı teşekkür ederek, kan bağışında bulunulması çağrısı yaptı.

Büyükşehir Belediyesi Memduh Büyükkılıç, Dr. Memduh Büyükkılıç, Cumhuriyet Meydanı’nda kurulan Kızılay Kan Bağışı Tırında kan bağışında bulunan vatandaşları Vali Şehmus Günaydın ile birlikte ziyaret etti. Kan veren vatandaşlarla bir süre sohbet eden Başkan Büyükkılıç, kan bağışının çok önemli olduğunu ve kan verildiğinde hücrelerin yenilendiğini belirtti.

Kan bağışının kutsallığından bahseden ve çağrıda bulunan Başkan Büyükkılıç, kan bağışında bulunan vatandaşlara teşekkür ederek, kan bağışında görevli olan Kızılay ekibine de görevlerinde kolaylıklar diledi.

KAYSERİ 01 Kasım 2019 Cuma İMSAK 05:34

GÜNEŞ 06:57

ÖĞLE 12:27

İKİNDİ 15:19

AKŞAM 17:46

YATSI 19:04

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.