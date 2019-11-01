Haciz için gelenlere silahla direndi

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Kayseri’de bir kişi evine gelen haciz memurlarını görünce silahla direndi. Şahıs, olay yerine gelen polis ekiplerince ikna edilirken aracının haciz olmasına engel olamadı.

Edinilen bilgiye göre Argıncık mahallesi Yavuz Sultan Selim caddesi üzerinde meydana gelen olayda S.Ç.’nin evine icra görevlileri geldi. Görevlileri gören S.Ç., eline aldığı tüfekle evine kimseyi yaklaştırmadı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda S.Ç., ikna edilerek emniyete götürüldü.

S.Ç.’nin haciz konulan 38 NV 601 plakalı otomobili ise daha sonra görevlilerce yediemine götürüldü.

KAYSERİ 01 Kasım 2019 Cuma İMSAK 05:34

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