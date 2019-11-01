Melikgazi’de Sorumluluk Alan Huzur Toplantısı Düzenlendi

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ve Selimiye Şehit Polis Osman Börklüoğlu Polis Merkezi Amirliği koordinesinde güvenlik hizmetlerine toplumunun katılım ve desteğini alarak farkındalık oluşturmak, güvenlik ve asayiş konularında vatandaşları bilgilendirmek ve bilinçlendirmek amacıyla Melikgazi İlçesinde Sorumluluk Alan Huzur Toplantısı düzenledi.

Seyyid Burhaneddin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Konferans Salonunda düzenlenen toplantıya; İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı birim görevlileri, kurum ve kuruluş temsilcileri, mahalle muhtarları, esnaflar, site apartman görevlileri ve mahalle sakinleri katıldı.

Toplantıda katılım sağlayan kurum ve kuruluş temsilcileri ve katılımcılara genel güvenlik, asayiş konuları, yaya ve trafik güvenliği, göçmen konusu ve diğer asayişe yönelik konular hakkında sunumlar yapılmış, vatandaşlardan tarafından sorulan sorular cevaplandırdı.

KAYSERİ 01 Kasım 2019 Cuma İMSAK 05:34

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