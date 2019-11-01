Kayseri'de 'çakar lamba' denetimi

İÇİŞLERİ Bakanlığı'nın 'yetkisiz çakar' kullanımını yasaklayan düzenlemesinin hayata geçtiği ilk gün, Kayseri'de polis ekipleri 'çakar lamba' denetimi yaptı.
Kayseri'de polis ekipleri, trafik geçiş üstünlüğü sağlayan 'çakar lamba' denetimi gerçekleştirdi.
Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, durdurdukları araçların kaputlarını açarak, çakar lamba kontrolü gerçekleştirdi. Çakar lamba bulunduğu tespit edilen araçların sürücülerine 2 bin 4 lira para cezası uygulandı.
KAYSERİ
01 Kasım 2019 Cuma
- İMSAK 05:34
- GÜNEŞ 06:57
- ÖĞLE 12:27
- İKİNDİ 15:19
- AKŞAM 17:46
- YATSI 19:04