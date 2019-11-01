Kazada ölen motosiklet sürücüsü, Kayseri'de toprağa verildi

SAKARYA'da motosikletiyle bariyere çarparak yaşamını yitiren Eren Uçak (19) memleketi Kayseri'de toprağa verildi.
Sakarya'da kuryelik yapan Eren Uçak yönetimindeki 34 KE 6168 plakalı motosiklet, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. Kazada motosikletten düşen Eren Uçak ve arkasında bulunan arkadaşı M.B.T. yaralandı. Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan motosiklet sürücüsü Eren Uçak, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Arkadaşı M.B.T.'nin durumunun ise iyi olduğu belirlendi. Eren Uçak için memleketi Kayseri'de cenaze töreni düzenledi. Uçak'ın cenazesi, Gesi Mahallesi'ndeki camide öğlen kılınan cenaze namazı ardından toprağa verildi.
KAYSERİ
01 Kasım 2019 Cuma
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