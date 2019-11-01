Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 13 gözaltı Uyuşturucuyu piyasa süremeden yakalandılar

Bugün ne oldu?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kayseri'de polis ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda piyasaya sürülmeye hazırlanan uyuşturucu maddeler ele geçirilirken, 13 kişide gözaltına alındı.



Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kocasinan ilçesi Talatpaşa Mahallesi'nde bulunan müstakil bir evde yaşayan Y.Y.'nin uyuşturucu maddeyi buradan satış yapmak suretiyle piyasaya süreceği yönünde bilgilerin elde edilmesi üzerine operasyon düzenledi. Operasyonda Y.Y. ile birlikte 12 kişi kıskıvrak yakalandı. Evi didik didik arayan ekipler, 1 adet pompalı tüfek, 1 adet av tüfeği, 2 adet rulo alimünyum folyo, 5 fişek halinde 31.10 gram metemfetamin, 1 fişek halinde bonzai, 7 adet uyuşturucu paketlemek için özel kesilmiş folyo ele geçirdi. Ayrıca, gasp suçundan kesilmiş hapis cezası bulunan S.E.'de yapılan operasyonda yakalandı. Yakalanan şahıslar, geçirildikleri sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

KAYSERİ 01 Kasım 2019 Cuma İMSAK 05:34

GÜNEŞ 06:57

ÖĞLE 12:27

İKİNDİ 15:19

AKŞAM 17:46

YATSI 19:04

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.