6 kişilik aile, çadırda sobadan zehirlendi

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KAYSERİ'nin Bünyan ilçesine tarlada çalışmak için gelen 6 kişilik aile, kaldıkları çadırda sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi. Hastanede tedaviye alınan 4'ü çocuk 6 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

İlçede patates tarlalarında çalışan ve Sultanhanı Mahallesi'nde kurdukları çadırda kalan Tolaman ailesi, dün akşam sobayı yaktıktan sonra uyudu. 6 kişi, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi. Gece uyanarak durumu fark eden baba Mehmet Tolaman (43), ailesini uyandırıp, 112 Acil Servis'e haber verdi. Gelen sağlık ekipleri Mehmet, eşi Ayşe (39), çocukları Abdullah (17), Sümeyye (14), Kevser (9) ve Fadik Tolaman'ı (1), ambulansla Şehir Hastanesi ile Erciyes Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırdı. Tedavi altına alınan 6 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.



KAYSERİ 02 Kasım 2019 Cumartesi İMSAK 05:35

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