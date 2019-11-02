Kayseri'de 3,4 büyüklüğünde deprem

Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde sabah saatlerinde 3,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsünden alınan bilgiye göre, sabah 07.16 sularında Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde 3,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 5 kilometre derinliğinde meydana gelen depremde ilçede panik yaşandı.
KAYSERİ
02 Kasım 2019 Cumartesi
- İMSAK 05:35
- GÜNEŞ 06:58
- ÖĞLE 12:27
- İKİNDİ 15:19
- AKŞAM 17:45
- YATSI 19:03
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.